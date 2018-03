Inspectoarea IJ Elena Rădescu ajunge în fața Secției pentru procurori de la CSM

Acțiunea disciplinară, înaintată CSM

De asemenea, sursa citată precizează, cu referire la abaterea disciplinară prevăzută de articolului 99 litera m) teza a II-a, că, în calitate de coordonator al echipei de inspectori judiciari care urma să efectueze un control la Direcţia Naţională Anticorupţie, inspectorul ar fi încălcat procedura regulamentară prin aceea că a discutat cu procurorul-şef al respectivei unităţi de parchet condiţiile de efectuare a controlului fără ca, în prealabil, să consulte membrii echipei de control şi să solicite comunicarea datelor şi informaţiilor necesare în raport de obiectivele controlului, prin adresă avizată de directorul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, şi să înştiinţeze conducerea Inspecţiei Judiciare.

Inspecţia Judiciară arată că acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea magistratului în cauză.

Mașinile Consiliului la coafor

„La ora 15.00, pentru că acesta a fost singurul control care s-a efectuat într-un termen foarte scurt de la data dispunerii. Adică, s-a dispus controlul pe 3 şi pe 17 trebuia să înceapă. De obicei, pentru asemenea controale se acordă un termen de cel puţin o lună de zile. Aici s-au acordat două săptămâni. Când s-a emis ordinul am anunţat că trebuie să comunicăm ordinul cu obiectivele de control, pentru că nu aveau timpul material să pregătească documentele. Şi atunci, la ora aceea, 14.00, 15.00, nu mai era nicio maşină de la Inspecţie. Am sunat: Doamnă, s-a emis ordinul. Şi atunci dumneaei a spus: Vă trimit o maşină să aduceţi ordinul, să văd şi eu ce pregătesc. (…) Nu am avut nicio maşină, că maşinile noastre mergeau la coafor şi nu mai ştiu unde”, sunt afirmațiile femeii făcute la un post de televiziune.

Inspectoarea Elena Rădescu a condus echipa de control care a verificat managementul DNA.

Controlul DNA a declanșat cu sine un scandal, după ce Rădescu şi-a acuzat colegele că ar fi fost nepoliticoase cu procurorii anticorupţie.

În replică, acestea au spus că au fost făcute presiuni.

