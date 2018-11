Fostul ministru susține că nu vede nicio problemă în aplicarea lor chiar de la copiii de clasele a XII-a și a VIII-a, deși aceștia nu s-au pregătit până acum pe acest tip de subiect. În aceea ce privește posibilitatea ca elevii să copieze mult mai ușor la astfel de subiecte, Valentin Popa spune că avea în vedere existența a 4 tipuri de subiecte în aceeași sală, deci ca cerințele și răspunsurile să nu fie identice pentru toți elevii, scrie Edupedu.ro.

„Ideea mi-a apărut imediat după rezultatele de la Bacalaureat și de la Evaluarea Națională, când s-a constatat o serie întreagă de nemulțumiri din punct de vedere al sistemului de corectare”, a declarat fostul ministru.

Popa mai susține că dascălii au avut mult prea mare libertate în a puncta acei itemi făcuți incomplet de elevi: „Unii au punctat aproape maxim, alții aproape minim”.

„Ideea mi-a venit de la modul în care se dau examenele de rezidențiat și de intrare în Institutul Național de Magistratură”, susține Valentin Popa. El a adăugat că examenele enumerate anterior sunt cele mai corecte și obiective testări.

Totodată, Popa mai susține că tehnica de distribuire a subiectelor în sală trebuie să respecte aceași procedură ca în facultățile de medicină, pentru ca subiectele să fie 4 la număr. „Se pot amesteca și întrebările între ele, astfel încât să nu aibă aceeași succesiune pe pagină”, a adăugat fostul membru al guvernului.

„Sigur că am luat și am analizat cazul din 2003 (când subiectele de Bacalaureat au fost integral grilă la unele discipline și s-au înregistrat foarte multe cazuri de elevi care au copiat – n.red.) și am remarcat că nu s-a respectat nimic din elementele de siguranța pe care le-ar fi presupus amestecarea subiectelor și a rezultatelor. Dacă dăm în sală același subiect, este evident că e ușor să copiezi unul de la celălalt, mai ales că în acel an nu erau camere de luat vederi și erau și cazuri în care răspunsurile erau dictate în fața clasei. Nu mai suntem, însă, în cazul de atunci, avem camere video, supraveghetori aleși aleatoriu și nu am mai întâlnit astfel de cazuri”, a susținut Valentin Popa.

Fostul șef de la Educație mai arată că atâta vreme cât subiectele respectă mai departe programa școlară nu crede că are importanță câte subiecte de tip grilă se dau la examenele naționale, adăugând că „ar fi bine să mai schimba în aceste subiecte, pentru a evita șabloanele”.

Joi, ministrul interimar al Educației, Rovana Plumb, a anunțat că a decis retragerea modelelor de subiecte pentru examenele de Bacalaureat şi Evaluarea naţională, de pe site-ul instituţiei, la scurt timp după ce au fost publicate. Profesorii au atras atenția că noua formă de examinare le-ar fi permis elevilor să obțină nota 5 rezolvând doar primul subiect. Ministrul anunţă consultări de urgenţă, la minister, pe acest subiect, vineri.

CITȘETE ȘI: VIDEO/ Andreea Bălan nu poartă platforme din cauza criticilor. „Ar zice lumea că am rămas în André”