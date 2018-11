„Îl cunosc foarte bine pe Cuzin, noi am avut, după cum ştie toată lumea, o relaţie pasională, superbă, în anul 2015, relaţie care parcă a ars toate etapele. Nu ne-am mai văzut de atunci, pentru că eu am vrut să îi mai acord o şansă fostului meu logodnic, şi am plecat după Edy în Frankfurt. S-a dovedit că ciorba reîncălzită nu este bună şi atunci m-am întors în România.

L-am revăzut recent însă pe Cuzin, şi nu aveam de gând să spun chestia asta până acum, pentru că i-am şi promis, dar dat fiind contextul acesta, cred că sunt în măsură să lămuresc eu situatia despre el, până la urmă a fost iubitul meu. Ne-am revăzut în urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, prin intermediul unor prietene şi nu a fumat nimic, a cerut doar o cafea. De altfel eu aş simţi mirosul de marijuana şi am martori acolo că el nu mirosea a aşa ceva!

Nu l-am văzut niciodată că se droga, dar într-adevăr fumează tutun foarte mult. În plus, de asta el mereu filmând la acel serial Las Fierbinţi, este mereu în stare de tensiune. Se trezeşte în fiecare dimineaţă la oră 6.00 ca să ajungă la platourile din Fierbinţi pe la 7.30 şi la 8.30 deja încep repetiţiile. Şi bea vreo 4 cafele pe zi cel puţin. Apoi are spectacole de teatru. Vă daţi seamă că este obosit şi tensionat. Nici pomeneală însă de droguri”, a declarat „devoratoarea de fotbaliști ” pentru Wowbiz.ro.

Cuzin Toma a fost prins marți seara, în București, fiind tras pe dreapta de un echipaj al Secţiei 11 Poliţie. Poliţiştii au descoperit că actorul avea permisul suspendat, dar le-a atras atenția și comportamentul lui ciudat.

