E frumoasă și împlinită din punct de vedere profesional, dar, cu toate acestea, la cei 29 de ani ai săi, Ioana Voicu nu a găsit încă persoana potrivită care să o ducă în fața altarului. A avut câteva relații, doar că nu a fost să fie! Fiica lui Mădălin Voicu speră însă că într-o zi se va întâmpla și acest lucru.

Prezentatoarea de la TVR e destul de pretențioasă în ceea ce-l privește pe viitorul său soț. Nu pune accentul însă pe calitățile fizice ale acestuia, ci pe educația primită acasă.

În ceea ce privește cariera, Ioana Voicu și-a urmat încă de mică visul, de a călca pe urmele celebrului său tată și ale celebrului său bunic. Și, consideră aceasta, nu i-a dezamăgit.

Am vrut să fac muzică și televiziune. E tot ce-mi doresc. Nu știu matematică, fizică, chimie, ci doar televiziune și muzică. Aici mi-am dorit să ajung. În muzică a fost greu, multe ore de studiu. Nu am avut copilărie, să zici că ieșeam pe stradă, mă jucam cu vecinii. Eu trebuia să studiez, dar mă bucur că a fost așa. Numele de Voicu a fost și un avantaj, dar si un dezavantaj. Lumea se așteaptă să dai, având în vedere că bunicul a fost cine a fost. Ca și eu să fiu de același rang. Nu am dezamăgit, ceea ce mă bucur. În continuare, cânt la vioară', a mai spus aceasta.