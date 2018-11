„Eu n-am avut niciun dosar. Toate s-au clasat şi asta se numeşte că nu am avut un dosar. Am văzut că acest harnic Dragnea, cu valizele lui – nici nu este original, aşa între noi fie vorba – el adună articole pe care dvs şi alţii le-aţi scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale în care am fost. Aceste clasări nu s-au făcut fiindcă mă cunosc cu Lazăr unu sau Lazăr doi sau cu altcineva, nu i-am cunoscut pe aceşti oameni, nici nu am vreun fel de relaţii personale. Avem relaţii instituţionale. Aceste dosare toate s-au clasat, fiindcă nu există fapte. Eu ştiu foarte bine ce am făcut şi la Primărie, şi înainte de Primărie, şi la Preşedinţie. Şi poate că este important pentru români să ştie şi de la mine – eu nu am comis niciodată o ilegalitate sau faptă penală, lucru care este la fel de adevărat şi pentru soţia mea, Carmen”, a precizat preşedintele, la Palatul Cotroceni.

Dragnea i-a răspuns, joi, lui Klaus Iohannis, după ce şeful statului l-a făcut infractor în scandalul „valizelor”: „Își permite să pozeze în negustor cinsitit, până când adevărul va ieși la iveală în totalitate”, a spus liderul PSD, la Parlament, precizând că „la un moment dat se va găsi un procuror cu curaj care va începe să investigheze toate acele acuzații”.

„La Iohannis nu vorbim de foloase necuvenite constând în prezența la vot. La el vorbim de foloase necuvenite constând în case reale, cu chiriii reale, cu sute de mii de euro încasate într-un mod ilegal de la statul român”, a spus Liviu Dragnea. Declarațiile vin după ce președintele a spus că: „Acest infractor, Dragnea, care s-a cocoţat în fruntea statului, progresează semnificativ în domeniul fake news”.

