Irina avea doar 20 de ani când trecea printr-o dramă personală, chiar dacă trupa Sweet Kiss dăduse în acea perioada lovitura pe scena muzicii din România.

„Am făcut un avort. Se întâmpla în perioada în care eram în formație Sweet Kiss. Aveam foarte multe concerte, mergeam prin toată țara. Am început să mă simt rău. Eram cu punga în mașină. Mi-am luat un test, apoi am fost la un control. Eram cu un băiat cu care nu eram convinsă că voiam să rămân, era la început relația și nu m-am simțit pregătită să fiu mamă atunci”, a povestit artista la „Xtra Night Show”.

Aflată acum într-o altă etapă a vieții, într-o relație stabilă cu un bărbat care are un băiat de 11 ani, vedeta a dezvăluit că își dorește să rămână gravidă.

„Chiar am fost la medic și mi-au spus că sunt sănătoasă, dar că e posibil ca din cauza avortului să nu pot să fac. Noi ne dorim mult, iubitul meu are un băiat de 11 ani și nu are el o problemă. Aș vrea să încerc mai mulți doctori. Mi-aș dori o fetiță', a mărturisit Irina Pavlenco.

Trupa Sweet Kiss s-a înființat în 1997, iar în 1998 deja rupea topurile cu piesele Alin, Alin și Floare albastră. Irina, Nicoleta și Laurențiu au simțit gustul succesului și au rămas cu amintiri de neuitat din acea perioadă.

Foto FACEBOOK

VIDEO/ Gabriela Cristea și Tavi Clonda se opresc după cel de-al doilea copil. „Nu m-aș hazarda la al treilea”