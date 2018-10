„Pasiunea pentru muzică mi-a adus multă satisfacție și colaborări extrem de frumoase în India. Filmul se împletește natural cu muzica, însă este ceva nou pentru mine. În ultimii ani am primit oferte de a juca în filme, însă nu am considerat că trebuie să fac acest pas. Când Prem Soni mi-a prezentat povestea acestui film, inspirat din fapte reale, am simtit că e o poveste cu morala, cu substanța. Personajul meu din film este o fata simplă, extrem de bună și curată, deși a trecut prin experiențe traumatizante în viață. Este victima unui viol și chiar daca e o straina' în India, nu numai că își caută dreptatea, dar alături de sotul ei, porneste o adevarata revolutie, luptă pentru toate femeile din India, care au fost violate, nedreptățite sau nu au avut curaj să lupte, să-i demascheze pe făptuitori. Exista un tag pe retelele de socializare #NameandShametherapist pe care il folosesc pentru asta. E o luptătoare, ea nu lasă ca acest incident să-i distrugă viata ei și a oamenilor dragi. M-am conectat cu personajul pe care îl întruchipez, cu mesajul puternic transmis de film', a declarat Iulia Vântur.

„Atât eu cât și partenerii mei de la Studio 5 Elements suntem bucuroși să-i avem pe Iulia Vântur și Jimmy Shergill la bordul fimului Radhu Kyun Gori Main Kyun Kaala. Filmul va trezi multe întrebări depsre iubirea și căldura pe care această țară ar trebuie să le aibă, scenariul abordând un subiect sensibil dar de mare interes social pentru India. Filmul este ca o revoluție, apropiat de mișcarea #metoo.', a declarat producătorul Prernaa Arora. În film, Iulia Vântur joacă rolul unei tinere din Europa, fascinată de cultura indiană, care isi îndelinește visul de a vizita India. „Personajul meu este o femeie foarte puternică, care nu se lasă bătută chiar dacă trece printr-un episod atât de dureros, de dramatic, ci din contra, se ridică de jos și luptă. Reuseste cu ajutorul soțului și a prietenilor să meargă mai departe și să lupte pentru dreptatea ei si a celorlalte femei din India. E un proiect din care voi învață multe. Astept cu nerabdare aceasta nouă experiență și mă bucur să colaborez cu Prem R Soni, directorul fimlului, Jimmy Shergill, actorul alături de care voi juca si echipa de la Studio 5 Elements', a marturisit vedeta.

Vedeta de televiziune Iulia Vântur este foarte discretă în ceea ce privește relația ei cu starul bollywoodian Salman Khan. Deși toată lumea vorbește despre povestea lor de dragoste, cei doi nu au făcut niciodată declarații clare despre legătura dintre ei.

Citește și

Ce le-au cerut anchetatorilor cei doi suspecți în cazul crimelor de la fabrica de ciment: „Ne era dor”