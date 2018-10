Donald Trump a comentat supozițiile potrivit cărora fiica Ivanka ar putea fi viitorul ambasador la Națiunile Unite spunând că ar fi 'dinamită' o astfel de mutare. „Vă voi spune ceva: oamenii care ştiu, ştiu Ivanka ar fi dinamită. Ştiţi însă că aş fi acuzat de nepotism, puteţi crede asta?”, a spus președintele adăugând că „Cred că Ivanka ar fi excepţională. Ceea ce nu înseamnă că o voi alege pe ea (…) Nu cred că există cineva care să aibă mai multă încredere în lume decât ea”, a continuat Donald Trump.

Ivanka Trump a postat imediat după aceea un mesaj pe contul său de Twitter spunând că: „Ştiu că preşedintele va numi o persoană formidabilă pentru a o înlocui pe ambasadoarea Haley. Această persoană nu voi fi eu”.

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 9, 2018