Prețul jachetei a fost estimat la 100.000 de dolari, de casa de licitații Julien’s Auctions. Aceasta are pe spate semnătura lui Michael Jackson, realizată cu un market permanent argintiu şi a fost purtată de cântăreţ în timpul turneului mondial ”Bad”, în perioada 1987-1989.

SOLD for $298,000! A black synthetic-blend concert worn jacket from #MichaelJacksons first tour as a solo artist, his September 12, 1987, through January 24, 1989, Bad World Tour. Sold today in our Property From Philanthropist Milton Verret #auction! https://t.co/ahsXX38A8G pic.twitter.com/N6O7jfAVCr

