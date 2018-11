Artista este una dintre acele creaturi binecuvântate de viață care par să nu îmbătrânească niciodată. Ea s-a lăsat pozată pe jumătate dezbrăcată într-un pictorial destinat ediției din decembrie a revistei InStyle.

Designerul de modă Maison Valentino, cel care i-a realizat ținutele artistei, a postat pe contul de Twitter câteva imagini de la ședința foto la care a participat J.Lo.

Ținuta cu care Jennifer Lopez a tăiat respirația tuturor celor care au văzut-o a fost o reinterpretare a rochiei purtate la Premiile Grammy în urmă cu 18 ani. Ea făcut atunci senzație pe covorul roșu.

J.LO. arată atât de bine la 49 de ani, încât unii au spus că imaginea de mai sus ar fi editată în Photoshop. Dar vedeta a transmis că mereu a avut grijă de ea, chiar dacă a avut un program încărcat.

Jennifer a început o relație cu Alex Rodriguez din anul 2017. Ea a fost căsătorită cu Marc Anthony de care a divorțat în anul 2014 și are doi copii, gemenii Max și Emme.

Jennifer Lopez este una dintre cele mai longevive vedete internaționale. Artista este de ani buni în lumea reflectoarelor, dar există și lucruri mai puțin știute despre J. Lo. Citește aici 10 dintre acestea.

.@JLo is at the top of her game – and she knows it. She poses for @InStyleMagazine in #ValentinoHauteCouture #FW1819 Photographed by #AnthonyMaule, styled by #JuliePelipas pic.twitter.com/VpzT5mqVEV

— Valentino (@MaisonValentino) 31 octombrie 2018