După depunerea denunțurilor în cazul Elenei Burlan procurorii au audiat mai mulți martori care au confirmat cele spuse de denunțători iar cu aceste informații au obținut autorizare de la un judecător al CAB pentru interceptarea tehnică a judecătorului.

Aproape doi ani a stat sub măsuri tehnice Elena Burlan, până când aceasta a început să vorbească deschis despre situația din dosarul în care i-a pus în libertate pe cei doi interlopi din clanul Vică, judecați de ea, între altele și pentru tentativă la omor.

În dosar se arată că în septembrie 2016 s-au făcut două denunțuri la adresa judecătoarei Elena Burlan. Unul dintre denunțuri a fost făcut de o persoană apropiată magistratului Burlan.

După analizarea denunțurilor procurorii au pus în executare măsuri tehnice autorizate de judecători și „s-au analizat măsuri de supraveghere autorizate în cursul anului 2017 şi la începutul anului 2018 în ceea ce priveşte discuţiile purtate între inculpată şi martorul denunţător, în legătură cu soluţionarea acelei cauze”.

Elena Burlan nu a negat în fața procurorilor faptul că avea o relaţie din anul 2005 cu acel denunțător, avocata sa precizând că este vorba despre „o relaţie care nu aduce cinste unui magistrat în ceea ce priveşte activitatea sa”.

Burlan le-a spus procurorilor „în legătură cu înregistrările discuţiilor purtate cu martorul denunţător, că nu a înţeles despre ce este vorba” dar „cu toate acestea, discuţiile sunt purtate pe probleme cu tentă juridică şi în legătură cu soluţionarea cauzei la care se face referire în referatul de propunere de arestare preventivă, în condiţiile în care, după soluţionarea cauzei la fond, în apel soluţia cu suspendare condiţionată a fost desfiinţată şi s-a pronunţat o soluţie definitivă cu executare”.

Nu se ajunge la mine; Nu sunt suficiente probe

„Tonul inculpatei este foarte clar, în ceea ce priveşte punerea la punct a numitei (…), în sensul că nu are cum să se ajungă la domnia sa întrucât nu sunt suficiente probe”, sea arată în dosar.

Procurorii arată că din înregistrarea din anul 2017, „dialogul dintre cele două persoane este clar în ceea ce priveşte avertismentul pe care martorul i l-a dat prietenei sale”.

„În înregistrarea din februarie 2018, lucrurile se clarifică în ceea ce priveşte temerile martorului denunţător (…), aşa cum a perceput inculpata cu privire la faptul că aceasta reprezenta o ameninţare.

Rezultă modalitatea în care inculpata încearcă să-i scoată din percepţie posibilitatea de a fi denunţată, întrucât nu există probe care să o incrimineze”, se mai arată în actele cazului.

„În ceea ce priveşte temerea permanentă, în sensul existenţei posibilităţii de a fi înregistrate, consideră că este contradictorie cu poziţia prezentată la acest termen de judecată, când a precizat că a personalizat cauza.

Amenințarea judecătoarei

Discuțiile avute de judecătoarea Burlan cu denunțătorul arată că aceasta a discutat aspecte cu privire la activitatea infracțională doar după ce și-a luat măsurile de precauție pe care le-a considerat necesare.

Magistratul a coborât din mașina în care se afla împreună cu martorul, și au lăsat telefoanele în autoturism.

În debutul discuției Burlan a spus că „ea nu o să recunoască comiterea infracțiunii, întrucât nu se pot obține probe cu privire la comiterea infracțiunii de către ea” și că „dacă ar fi exista probe cu privire la săvârșirea infracțiunii, (martorul denunțător) ar fi fost deja chemat de organele de urmărire penală”.

Ea a mai spus în acea discuție că „că nu se poate dovedi faptul că ea a luat mită decât dacă martorul denunțător ar recunoaște acest fapt” și „și-a exprimat îngrijorarea că denunțătorul ar fi putut fi înregistrat de persoanele care au dat mita, când aceasta recunoscut că a luat bani pentru a-i dat numitei Burlan-Pușcaș Elena pentru ca persoanele interesate să fie «date afară», adică eliberate din starea de arest preventiv”.

Referitor la decizia de a suspenda executarea pedepselor în cazul celor doi interlopi judecați pentru tentativă la omor judecătoarea spunea că „că nu ar fi probleme, întrucât aceasta este motivată, nu scrie că «am dat bani pentru că am luat mită», «i-am pus liberi pentru că am luat mită», întrucât «cine pune liber pe cineva, motivează de ce! Are, găsește un argument juridic»”, se maia rată în dosar.

Judecătoarea își amenința denunțătorul spunându-i „că dacă ar face denunț împotriva ei, l-ar face degeaba, întrucât nu ar exista probe, iar el este cea care ar fi tras la răspundere penală” și că „nu vrea să riște nimic întrucât mai are puțin și se va pensiona”.

Voia să știe cine a văzut predarea banilor de mită

Înregistrările procurorilor surprind momentul în care Elena Burlan i-a cerut denunțătorului să nu mai pomenească de despre bani pentru că ar putea avea un dispozitiv în geantă. Mai precis denunțătorul îi reamintise magistratului presupusul moment în care i-ar fi adus banii de mită de la cei care i-au oferit, anterior stabilirii deciziei în dosar.

„…aceasta din urmă îi zice numitei (…) să nu mai vorbească că «poate are ceva în geantă», cu referire la un dispozitiv de înregistrare”; Burlan-Pușcaș Elena vrea să afle de la (…) dacă mai era cineva de față în momentul în care aceasta din urmă a luat banii pe care apoi i-a dat lui Burlan-Pușcaș Elena; cele două se pun de acord să nu recunoască nimic și stabilesc un cod cu privire la comunicarea ulterioară, pentru eventualitatea în care numita (…) ar fi chemată de organele de urmărire penală”, sunt aspectele evidențiate de înregistrarea ambientală deținută de procurorii DNA.

