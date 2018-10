Andrei a spus despre Kamara, că nu ar fi avut buletin până la vârsta de 31 de ani. „Dacă a făcut asta și eu n-am știut, înseamnă că a fost un imigrant. Dacă e fals, ne-am nenorocit, luați-l și duceți-l. E adevărat”, a spus Andrei Ştefănescu.

„Aveam pașaport cu domiciliu și n-aveam buletin. Am vrut să nu fiu găsit.”, a spus şi Kamara. Andrei Ştefănescu a declarat în direct că prietenul său a fost îndrăgostit de Elena Băsescu. „În 2006 eram la festivalul de la Mamaia și mi s-a pus pata pe ea, euforia momnetului, și am făcut la un moment dat o piese în care am disimulat numele ei” , a povestit Kamara.

