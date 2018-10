Logan, care face parte din trupa Manowar din 1994, a fost arestat pe 9 august în orașul Charlotte din statul american Carolina de Nord, fiind acuzat de deținere de materiale pornografice cu minori. Șase capete de acuzare pentru exploatare sexuală a minorilor au fost emise pe numele chitaristului de 53 de ani, notează popculture.com.

Legislația comitatului Mecklenburg prevede că „o persoană comite o infracţiune de gradul al treilea privind exploatarea minorilor dacă, cunoscând caracterul materialelor, posedă materiale ce conţin reprezentări vizuale ale unui minor angajat în activitate sexuală'.

Un purtător de cuvânt al șerifului a precizat că un mandat de arestare a fost emis pe numele lui Karl Logan care a fost încercerat într-un penitenciar local. Artistul a fost eliberat pe cauțiune, după ce a plătit 35.000 de dolari.

Managementul trupei Manowar a anunțat căLogan nu va mai face parte din formație.

Regarding Karl Logan

With regard to Karl Logans arrest and the charges against him:

Due to the fact that Karl and his attorneys are dealing with these issues, he will not perform with MANOWAR.

The new album and upcoming tour will not be affected.

Magic Circle Entertainment

— MANOWAR Official (@MANOWAR) October 26, 2018