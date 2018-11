Oamenii din industria artei, filmului, modei și divertismentului se unesc la LACMA în fiecare toamnă pentru Gala anuală Art + Film. Cele două vedete au fost prezente la eveniment și au arătat impecabil.

Surorile Kardashian au ajuns în atenția publicului de Halloween după s-au costumat în îngerași Victoria Secret. Dar atenția este o noțiune ce pare să definească familia Kardashian.

Kim și Kourtney Kardashian au fost prezente, sâmbătă seară, la Gala Art + Film ținută la Los Angeles. Surorile de 38, respectiv 39 de ani, au purtat rochii negre din satin, perfecte pentru a le pune în evidență trupurile.

Kim a purtat o rochie marca Tom Ford cu un decolteu generos, iar Kim a optat pentru o rochie cu o tăietură mai puțin sexy, alegând totodată un decolteu mai puțin generos.

Recent, într-un episod al show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, Kim Kardashian s-a plâns că soțul ei, Kanye West pune presiune pe ea pentru a face mai mulți copii.

FOTO HEPTA

