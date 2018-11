De când a plecat din România, Kitty Cepraga s-a concentrat pe cariera artistică, ajungând, în momentul de față, să facă nu doar actorie, ci să fie și regizor, producător și scenarist. Cu două filme producție proprie în CV, vedeta vrea să cucerească industria cinematografică din Italia. Iar de ceva vreme, a introdus-o și pe fiica ei în lumea artistică.

„Am venit în România și m-am bucurat să pod aduce oameni din Iran la acest festival. Nu vin foarte des în România, dar am fost de curând, în luna august, când am fost în juriul de la „Cerbul de Aur'.

Viața mea este de mămică, de 3 ani jumătate sunt mămica unei fetițe superbe. Viața mea se împarte între îndeletnicirile casei și meseria de regizor și producător. Eu cu soțul meu suntem împreună de 13 ani și jumătate și suntem căsătoriți de 7. Sunt în Italia de 14 ani, e ca și cum aș fi cu un picior aici și cu un picior acolo. M-am adaptat foarte mult în Italia, mi se pare că oamenii sunt mai relaxați ca aici. Mă simt mai relaxată acolo.

Din păcate, cred că și fetița mea va fi o actriță sau un regizor. Are curs de actorie, de dans la 3 ani și jumătate, e foarte predispusă zonei artistice. Am vorbit foarte puțin cu fetița mea română și îmi doresc foarte mult să vorbească românește. De sărbători suntem în an Centenar, un an important, am decis să vin cu fetița, cu soțul, în România. Crăciunul va fi 100% cu familia, aici. Eu de mică mi-am dorit să fiu actriță, la 23 de ani mi-am dat seama. Am zis că îmi iau o pauză de la România, pentru a mă regăsi. În Italia am continuat cursurile de actorie și mi-am dat seama că îmi place să scriu povești și să le regizez. Mi-aș fi dorit să fiu mai anonimă, să ajung acolo unde îmi doream', a povestit Kitty Cepraga, la „Agenția VIP'.

