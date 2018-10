Mesajul a fost prezentat în cadrul conferinţei „Conduita etică a magistraţilor pentru consolidarea încrederii publice. Dialog deschis privind integritatea judiciară”, de către consilierul prezidențial Laurenţiu Ştefan, potrivit Agerpres.

De asemenea, șeful statului a încurajat profesioniștii din justiție pentru rezultatele bune, încurajându-i să „rămână vigilenți” și să „nu-și piardă speranța”.

În ciuda tuturor dificultăţilor întâmpinate, integritatea şi profesionalismul manifestate au arătat clar românilor, dar şi partenerilor noştri externi, că justiţia s-a maturizat, este pregătită, capabilă şi decisă să-şi apere independenţa. Vocea dumneavoastră este auzită, contează şi va conta. Continuaţi să vă faceţi meseria cu verticalitate şi curaj, fideli principiilor democraţiei şi statului de drept! Rămâneţi vigilenţi şi nu vă pierdeţi speranţa! Sunt alături de dumneavoastră şi am convingerea că aveţi susţinerea cetăţenilor din întreaga ţară, care au transmis mesaje foarte clare şi ferme clasei politice. Am certitudinea că românii vor apăra şi pe mai departe independenţa justiţiei cu aceeaşi convingere. Avem o Constituţie, avem un crez – în statul de drept şi în democraţie – şi avem garanţia dată de apartenenţa la Uniunea Europeană pentru respectarea acestui crez. Avem o justiţie formată din magistraţi integri şi am încredere că vor continua să rămână aşa, a mai transmis Iohannis.