Kobe Bryant a câștigat premiul Oscar! Fostul baschetbalist s-a pozat cu Garbine Muguruza

Fostul baschetbalist american Kobe Bryant a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scurt-metraj animat, alături de artistul Glen Keane.

Prezentă la marele eveniment, jucătoarea de tenis din Spania, Garbine Muguruza, a pozat fericită alături de Kobe Bryant, care a avut parte și de reacții negative, în contextul campaniei Metoo.

Kobe Bryant (39 de ani), care s-a retras în 2016 din activitatea sportivă, a fost producător executiv al peliculei bazate pe un poem pe care el l-a scris în 2015, când se gândea să renunțe la strălucitoarea sa carieră.

Celelalte nominalizări la această categorie au fost „Garden Party”, „Lou”, „Negative Space” şi „Revolting Rhymes”.

În momentul în care Bryant își ridica premiul, în sală au fost numeroase voci critice, fiindcă în trecut a fost acuzat de abuz sexual. În 2003, baschetbalistul a fost arestat în statul Colorado și a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu femeia care l-a acuzat, însă a susținut că totul a fost de comun acord.

Kobe Bryant a scăpat de condamnare, după ce femeia a refuzat să depună mărturie, în urma unei înțelegeri pentru o sumă care nu a fost dezvăluită niciodată. Totuși, acuzațiile au rămas în memoria publicului și momentul premierii a stârnit și reacții negative, pentru că la Hollywood încă se aud ecourile campaniei Metoo, care a izbucnit în toamna trecută și a scos la iveală mai multe cazuri de abuzuri în lumea filmului și nu numai.

Ca baschetbalist, Kobe Bryant a fost de 5 ori campion NBA cu Lakers, a primit de două ori premiul de MVP al finalei şi a fost o dată cel mai valoros jucător al sezonului regulat. De asemenea, a fost de 18 ori selecţionat în All-Star Game, unde a fost desemnat MVP de 4 ori.

În clasamentul all-time al marcatorilor din NBA, Kobe ocupă locul 3, cu 33.643 de puncte. Este depăşit doar de o altă legendă a lui Lakers, Kareem Abdul-Jabbar (38.387), şi de Karl Malone (36.928), care a evoluat în ultimul sezon al carierei alături de Bryant, în Los Angeles.

Lumea sportului a mai fost reprezentată la decernarea Premiilor Oscar și de schioarea Lindsey Vonn.

Marii câștigători de la Gala Premiilor OSCAR 2018:

1. Cel mai bun film – The Shape of Water

2. Cea mai bună actriță într-un rol principal – Frances McDormand

3. Cel mai bun actor într-un rol principal – Gary Oldman

4. Cel mai bun regizor – Shape of Water, Guillermo del Toro

5. Cea mai bună actriță într-un rol secundar – Allison Janney (I, Tonya)

6. Cel mai bun actor într-un rol secundar – Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

7. Cel mai bun scenariu original – Get Out

8. Cel mai bun scenariu adaptat – Call me by your name

9. Cel mai bun scurtmetraj live-action – The Silent Child

10. Cel mai bun montaj video – Dunkirk

11. Cel mai bun mixaj de sunet – Dunkirk

12. Cel mai bun montaj de sunet – Dunkirk

13. Cel mai bun design de producție – Shape of Water

14. Cea mai bună coloană sonoră – Shape of Water

15. Cel mai bun film străin – Una mujer fantastica

16. Cea mai bună animație – Coco

17. Cel mai bun cântec – „Remember Me” (Coco)

18. Cel mai bun scurt-metraj animat – Dear Basketball

19. Cel mai bun scurtmetraj documentar – Heaven is a traffic jam on the 405

20. Cele mai bune efecte speciale – Bladerunner: 2049

21. Cea mai bună imagine – Bladerunner: 2049

22.Cel mai bun film documentar – Icarus

23. Cele mai bune costume – Phantom Thread

24. Cel mai bun machiaj și coafură – Darkest Hour