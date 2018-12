Kylie Jenner a postat o fotografie de dinaintea unei ședințe foto pe care a realizat-o pentru sfârșitul acestui an. Fotografia postată de vedetă pe 14 decembrie a adunat în două zile 5.571.065 aprecieri.

Sora mai mică a lui Kim Kardashian apare îmbrăcată într-o rochie strălucitoare transparentă, marca designerului Yousef Aljasmi. Fanii s-au întrebat dacă vedeta a purtat lenjerie intimă sub rochie, dar acest lucru a rămas un mister.

Kylie a devenit cunoscută după ce a apărut în reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians', show în care apare și în prezent. Ea are o relație cu rapperul Travis Scott și o fetiță care s-a născut la începutului anului 2018.

FOTO HEPTA

