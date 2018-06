Rezultatele au fost publicate marţi, în jurul orei 11:30, pe site-ul Ministerului Educaţei, iar rata de promovare la Evaluarea Naţională 2018 a fost de peste 73%. Mai exact, 104.972 de elevi au obţinut medii peste 5, în timp ce 319 candidaţi au primit nota maximă, 10, la testele de Matematică şi Limba Română sau Limba Maternă.

La Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi” din Bucureşti, încă de la ora 09:00 părinţi şi elevi au început să vină pentru a afla rezultatele la examen. Iar cele mai mari emoţii le aveau, desigur, părinţii.

“Nu mai puteam sta acasă. Ştiu că pe la prânz se afişează, dar trebuia să vin, am prea mari emoţii, aşa că am lăsat-o pe cea mică să doarmă şi am venit eu să văd nota pe care a luat-o la Evaluare. Sunt sigură că va fi o notă mare, dar să vedem cât, pentru că ea îşi doreşte să meargă la un liceu bun şi are nevoie de notă mare”, spune mama unei absolvente de clasa a VIII-a, fiind printre primii părinţi care a ajuns la şcoală.

Până la ora 11:00, deja zeci de elevi şi părinţi au venit în faţa unităţii de învăţământ pentru a afla rezultatele. Mai povesteau despre subiecte, mai rezolvau o dată testul la matematică, mai făceau o analiză a textului de la limba română, încerând să anticipeze nota finală. Iar din când în când, îşi mai aruncau câte un ochi la avizier, doar – doar se vor afişa mai repede listele.

La ora 11:29, o elevă care vorbea la telefon cu mama sa exclamă: “Pe bune?! Şi la mate cât am luat?”, iar după câteva secunde de pauză sare în sus de bucurie şi îşi anunţă colegele că are media 9.57.

“Acum mi-a zis mama, s-a uitat pe laptop, de acasă. S-au afişat pe internet, pe edu.ro. Eu am încercat să mă conectez, dar nu pot, probabil e traficul prea mare şi nu merge de pe telefon”, spune adolescenta care recunoaşte că a venit la şcoală pentru a afla rezultatele înaintea părinţilor, dar fiindcă acestea s-au publicat online înainte de a se afişa la avizieru şcolii, a aflat ea de la părinţi rezultatele.

Câţiva elevi au reuşit, totuşi, să acceseze site-ul Ministerului Educaţiei, iar după ce şi-au văzut notele au început să le zică şi colegilor rezultatele obţinute. Astfel, părinţii şi elevii s-au strâns ciorchine în jurul acestora, nerăbdători să afle mediile. Rând pe rând, unii dintre absolvenţii claselor a VIII-a ţipau de bucurie, alţii lăsau capul în jos, trişti de rezultatele obţinute. Pentru Maria, însă, a fost o încununare a 8 ani de studiu şi trudă, iar lacrimile i-au invadat ochii mamei sale, care cu greu s-a abţinut să nu plângă

“A luat nota 10 la matematică şi 9.55 la română, sunt foarte fericită. Ne gândeam la liceul Cantemir, dar la media pe care a obţinut-o, ne putem gândi şi mai sus. Deci, cred că ne putem alege orice dorim”, a spus Verinca Pitica, mama Mariei, vizibil emoţionată, dar încântată de rezulatul obţinut de fiica sa.

Adolescenta nu s-a hotărât, însă, la ce liceu va merge mai departe, dar încurajată şi de nota obţinută la Evaluarea Naţională se gândeşte deja că la facultate va merge în străinătate să studieze.

“Eu o să aleg liceul. Iar mai departe, la facultate, poate în străinătate, dar nu ştiu”, a spus Maria.

După ce au aflat rezultatele la Evaluarea Naţională 2018, elevii pot depune contestaţii în cursul zilei de marți, 19 iunie, în intervalul orar 14:00 – 19:00, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie. Rezultatele finale vor fi publicate atât la avizierul unităților de învățământ, cât și online, pe site-ul evaluare.edu.ro. Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale la clasa a VIII-a are anul acesta o pondere de 80% în calculul mediei de admitere la liceu, iar media celor 4 ani de gimnaziu contează doar în proporţie de 20 de procente.