„Nu aștept nimic de la un bărbat și nici nu mai caut nimic, dar trebuie să fie acel ceva, să simți că este el, să simți de la prima privire. Nu am un tipar anume, trebuie să fie acel ceva, dar mi-ar plăcea să am un bărbat înalt, dar am avut și bărbați mai micuți de statură. Când e dragoste adevărată, nu mai contează să ai bani, contează să te iubești cu adevărat. Nu prea am simțit de foarte multe ori fluturi, o dată sau de două ori. Am simțit demult, a fost frumos, o frumoasă poveste de dragoste.

Eu primesc în fiecare zi invitații în oraș, pe Facebook, pe Instagram. Dacă aș accepta fiecare invitație pe care o primesc, aș ieși cu altul în fiecare zi.

Mi-ar sta bine mireasă, dar nu am avut noroc, ce să fac. Soarta! Nu prea am primit eu cadorui extraordinare de la bărbați, am muncit pentru ele. Am primit de la soțul meu, atunci când m-am căsătorit, am primit cadouri frumoase de la el. Cred că el a fost singurul bărbat din viața mea care mi-a făcut cadouri.

Aș accepta și un bărbat de 24 de ani, dacă e matur. Cu unul de 20 de ani nu aș ieși, ce fac, îl iau la crescut? Ne lipsește prezența unui bpărbat. Eu sunt bărbatul în casă, eu le fac pe toate, orice ține de casă, mașină, copil, tot fac eu, iar uneori îmi e foarte greu. Atunci când ești în doi, este mai bine. Dacă vine un bebe, este bine și în trei. Aș mai face un copil, de ce nu, dar momentan mă simt bine așa cum sunt' a spus Laurette, pentru Antena Stars.

Laurette şi Ciprian Nistor au divorţat pe 13 iunie, la Judecătoria Sectorului 1. Deși apropiații se așteptau ca cei doi să mai dea o șansă căsniciei, iată că inevitabilul s-a produs, iar mulatra a devenit din nou o femeie singură.

