„Într-o seară încercam să scriu o piesă prin care să transmit ceea ce văd în fiecare zi la mine și la oameni, și anume singurătatea. Singurătatea sufletească. Uitându-te într-un parc vezi atâția oameni singuri și triști. M-am gândit la cum noi nu mai știm să comunicăm, nu mai știm să iubim, nu mai suntem toleranți. Am fost ajutat de către Șerban Cazan să îmi expun emoțiile, ideile în această piesă extrem de sensibilă', spune Amir.

Colaborarea cu Raluka a făcut ca piesa să fie una completă: „Timp de jumătate de an, am ținut piesa în sertar și de fiecare dată când o ascultăm mă gândeam că îi lipsește ceva și cu timpul am descoperit că îi lipsește dulceața feminină. Iar Raluka este perfectă pentru piesă Why Habibi? și îi mulțumesc', adaugă Amir.

Amir a trăit multă vreme în Palestina, unde a descoperit muzica împins de condițiile de război și de starea de tensiune în care trăia împreună cu părinții lui. Întors în România, Amir a participat în 2008 la Megastar, la care a fost desemnat câștigător. Anul trecut, pasiunea pentru muzică l-a determinat să participe și la Vocea României și a ales să meargă în echipă lui Smiley: Amir a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. I-am propus să vină la studio și să începem să lucrăm împreună. Are un timbru special și recunosc că are o determinare pe care am apreciat-o din timpul emisiunii', mărturisește Smiley.

