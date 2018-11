Legea a fost adoptată de deputaţi cu 262 de voturi „PENTRU” si unul împotrivă.

În fiecare an 12.000 de români se îmbolnăvesc. În fiecare zi 3 români mor din cauza tuberculozei O persoană bolnavă poate transmite boala la 10-15 persoane. România este a ajuns pe primul loc la incidența tuberculozei în UE (de cinci ori peste media europeană), a transmis deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, pe Facebook, după vot.

Proiectul privind prevenirea și combaterea tuberculozei a fost realizat de asociațiile de pacienți şi a fost depus în Parlament în 2016. În Senat, proiectul a fost respins. Jurnalista Paula Rusu, care a fost diagnosticată cu această boală, în 2014, a fost unul dintre susţinătorii şi promotorii acestei legi, în relaţia cu parlamentarii.



De acum toți pacienții bolnavi de tuberculoză vor beneficia de multiple facilități pentru ca tratamentul să fie încununat de succesv iar măsurile de educație și prevenție vor fi mult mai eficiente.

Principalele măsuri de prevenire a tuberculozei constau în informarea şi educarea în mod continuu a populaţiei generale cu privire la riscul de îmbolnăvire de tuberculoză, calea de transmitere a bolii, principalele semne şi simptome, serviciile disponibile, precum şi măsurile de prevenire şi combatere a infectării; controale periodice ale stării de sănătate şi examene de screening, după caz, pentru grupurile considerate la risc; educarea şi consilierea pacienţilor cu tuberculoză cu privire la natura bolii, tratament şi măsurile specifice de igienă, în scopul de a preveni răspândirea bolii; intervenţia rapidă prin acţiuni specifice în focarele de tuberculoză realizată în conformitate cu documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România; examinarea tuturor persoanelor cu care pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză au intrat în contact şi stabilirea tratamentului profilactic pentru aceştia, după caz.

Proiectul prevede că toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a depista semnele şi simptomele îmbolnăvirii de tuberculoză la pacienţii care se prezintă la consultaţie şi de a prezenta cazurile suspecte la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, pentru stabilirea diagnosticului. De asemenea, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a înştiinţa în scris dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, în cazul existenţei unei suspiciuni de tuberculoză la o persoană, se arată în proiect.

Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, fără nicio discriminare.

Tratamentul tuberculozei se acordă în mod gratuit pentru toţi beneficiarii, în funcţie de forma de boală, iar medicamentele necesare tratamentului sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis.

Totodată, în perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de suport psihosocial.

În vederea asigurării aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză, acestuia i se acordă o indemnizaţie lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu. Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Indemnizaţia lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

IMPORTANT:

1. Persoana bolnavă transmite boala la 10-15 persoane în decursul unui an.

2. Tratamentul poate costa și peste 100.000 de lei.

3. Cei mai afectați sunt bărbații de 20-54 ani

4. În fiecare an sunt raportate 6, 3 milioane de cazuri noi de tbc, bărbații afectați sunt de cel puțin două ori mai numeroși decât femeile.

5. Boala afectează în special femeile de 20-34 de ani.

6. Cel mai rapid declin se înregistrează în Europa (4,6 % scădere anuală)

7. Cu toate acestea România este țara este pe primul loc la incidența tuberculozei în UE (de cinci ori peste media europeană)

8. România oferă 1 din 5 din cazurile de tbc întâlnite în Uniunea Europeană (desi avem doar 4% din populația UE).

9. Amploarea fenomenului are la determinism socioeconomic (spre deosebire de alte țări din UE unde migrația și HIV/SIDA sunt pe primele locuri).

10. Și repartizarea națională a acestor cazuri reflectă situația socială și economică. Pe podium este Bucureștiul, datorită aglomerației urbane și traficului din alte regiuni, urmat de Dolj si Iași unde doar pana în septembrie s-au înregistrat 540 de cazuri noi. Remarcăm și o migrație a predispoiziției la această boală spre rural. În 1990 cele mai multe cazuri erau întâlnite la oraş acum migratia populației spre sate a făcut ca ponderea cazurilor noi să fie mai mare în rural.

