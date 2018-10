„Am fost în San Francisco, am fost în Los Angeles, am fost să mă închin şi la moaştele Sfântului Ioan Maximovici şi totuşi în acea lume unde există oameni care stau drept în faţa lui Dumnezeu se produc schimbări radicale. Despre aceste schimbări radicale vreau să vă vorbesc. Cu alte cuvinte, iubiţi credincioşi, vin din viitor şi am o veste nu tocmai bună. Viitorul nu arată foarte bine, dacă noi nu ne implicăm, pentru că astăzi după ce experimentele dureroase ale comunismului au sfârşit, (…), unii ideologi s-au gândit să nu mai atace frontal această problemă, ci s-o atace indirect. Nu se mai ocupă de mijloacele de producţie, aşa cum erau înţelese odinioară, ci se ocupă de distrugerea unor instituţii organice care nu au nevoie de existenţa statului ca să funcţioneze, cea mai importantă instituţie fiind familia” a afirmat liberalul Mihail Neamţu.