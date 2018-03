Sunt văduvă, fără niciun venit. Am depășit vârsta de pensionare. La moartea prematură a soțului, care s-a îmbolnăvit din cauza serviciului, aveam cinci ani de căsătorie. Nu mi se aprobă pensie de urmaș, pe motiv că nu aveam peste 10 ani de căsătorie. Este corect? (Emilia Dondoș, Alba Iulia).

RĂSPUNS: Potrivit legii, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș: a) la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș se diminuează cu 6% pentru fiecare an de căsătorie; b) indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an; c) indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut. Așadar, pentru a vă încadra în lege, trebuie să dovediți că soțul a murit “ca urmare a unei boli profesionale” sau “ca urmare a unui accident de muncă” .

