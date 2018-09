Într-un mesaj publicat de acesta pe Facebook se arată că 'Cerem președintelui Liviu Dragnea convocarea în cel mai scurt timp posibil a unei ședințe (sau chiar mai multe ședințe, dacă este nevoie) a Comitetului Executiv Național pentru a clarifica lucrurile.

PSD este un partid democratic unde fiecare are dreptul să-și exprime liber punctul de vedere, dar ne dorim să auzim eventualele nemulțumiri ale colegilor în cadrul ședințelor statutare ale partidului și nu în mass media'.

Vicepreședintele PSD, Gabriel-Valer Zetea, a scris și el pe Facebook un mesaj în care spune că în ședința de la Bistrița s-a stabilit că organizaţiile judeţene PSD din Ardeal susţin „fără rezerve' Guvernul condus de Viorica Dăncilă. „Susţinem fără rezerve Guvernul PSD-ALDE şi aplicarea în continuare a Programului de Guvernare. Toate atacurile şi disensiunile publice între membrii PSD cu funcţii de conducere de la Bucureşti trebuie să înceteze rapid pentru a ne concentra pe rezultatele guvernării şi pentru a ne putea ţine de cuvântul dat românilor în 2016. Cerem preşedintelui Liviu Dragnea convocarea în cel mai scurt timp posibil a unei şedinţe (sau a câte şedinţe este nevoie) a Comitetului Executiv Naţional pentru a clarifica eventualele nemulţumiri a unor colegi. PSD este un partid democratic unde fiecare are dreptul să îşi exprime liber punctul de vedere dar ne dorim să auzim nemulţumirile în cadrul şedinţelor statutare ale partidului şi nu în mass media”, a scris Zetea în postarea sa.

I-au cerut ardelenii demisia lui Liviu Dragnea

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, că liderii organizaţiilor din Transilvania a partidului nu şi-au pus problema unei cereri de demisie a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat să convoace şedinţa CExN pentru toţi cei care au nemulţumiri în ideea de a fi discutate în cadru statutar, în partid, nu în afara acestuia.

„Noi suntem de părere că nu se pune problema unei schimbări, unei cereri de demisie din partea preşedintelui şi că trebuie să rămânem uniţi în partid, în jurul conducerii şi cei care au nemulţumiri să ni le spună, să încercăm să le lămurim, să le rezolvăm dacă se poate. L-am sunat pe domnul Dragnea şi i-am spus că noi dorim ca dânsul să convoace CEx-ul. Subiectul principal nu este legat de remanieri, o să vină pe parcursul discuţiilor, subiectul principal este ca toţi cei care au probleme să spună acolo, nu în afara partidului. Dacă există oameni… eu, personal, chiar nu ştiu…dacă există oameni care discută astăzi despre schimbarea preşedintelui, nu schimbarea, cererea de retragere sau de demisie, aceştia sunt anti-PSD. Astăzi PSD-ul are nevoie de cu totul alte lucruri”, a declarat, Mang.

Întâlnirea liderilor filialelor PSD din Transilvania are loc pe fondul creșterii tensiunilor interne din partid, generate de acțiunile grupului de nemulțumiți și de criticile tot mai dure lansate de Gabriela Firea împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, dar și după ce în presă au apărut informații privind o scrisoare semnată de mai mulți lideri în care i s-ar cere lui Liviu Dragnea să demisioneze.

Întrebat dacă are cunoştinţă de presupusa scrisoare critică la adresa preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, semnată de unii lideri locali ai partidului, preşedintele organizaţiei din Bihor a răspuns că el, personal, nu a văzut aşa ceva, descriind şi atmosfera din partid ca fiind, cu o excepţie, „în regulă”. „Eu, personal, nu am văzut o astfel de scrisoare şi nici preşedinţii din Transilvania nu ştiau de ea, dar nici ceilalţi cu care am discutat, inclusiv domnul Paul Stănescu”, a mai declarat Ioan Mang.

Liderul PSD Bihor a mai precizat că sâmbătă după-amiază au fost prezenţi 11 lideri de organizaţii judeţene la întâlnirea regională pe zona Transilvaniei.

