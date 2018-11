Ministrul Apărarii, Mihai Fifor (PSD), a scris marţi, pe Facebook, că interferenţa serviciilor de informaţii în justiţie şi falsificarea unor probe au fost ignorate în raportele MCV, motiv pentru care mecanismul şi-a ratat obiectivul pentru care a fost creat.

„România este şi va rămâne o ţară pro-europeană şi a dovedit în nenumărate rânduri că este un stat membru loial şi implicat, care crede în valorile Uniunii Europene, pe care le apără şi le respectă. Am fost şi suntem deschişi permanent cooperării strânse şi deschise cu forurile UE şi consider că toate statele membre trebuie să beneficieze de tratament egal. De aceea, este greu de înţeles şi este de neacceptat introducerea unor condiţionalităţi pentru România, sub pretextul afectării progreselor în justiţie, în condiţiile în care MCV a dovedit că şi-a ratat obiectivul pentru care a fost creat. Interferenţa in justitie pe baza protocoalelor, intruziunea în viaţa privată, falsificarea de probe, presiunea organelor de anchetă asupra martorilor pentru a obţine mărturii convenabile acuzării sunt realităţi ale modului în care a fost înţeleasă din pacate funcţionarea justiţiei în România, toate ignorate total în rapoartele MCV din ultimii ani', a scris ministrul Apărării.