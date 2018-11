Este vorba despre admirația Lidiei Buble pentru Johnny Depp, despre care artista recunoaște că este foarte mare. Mai mult de atât, ea a declarat că Răzvan Simion are o simpatie pentru modelul Gigi Hadid, potrivit Spynews.

De altfel, Lidia Buble a mai spus că în timp ce înregistra piesa „Cămașa” se gândea la actorul Johnny Depp.

„Vreți să vă zic ceva? N-am mărturisit asta nicăieri până acuma. Nici Răzvan nu știe, că dacă află, că eu l-am păcălit… Când am înregistrat piesa „Cămașa”, sincer vă zic, că toată piesa numai cu gândul la el (n.r. Johnny Depp) am fost. Răzvan are aceeași admirație față de Gigi Hadid și am căzut de acord că dacă vreodată o să se întâlnească cu cea, îi dau frâu liber și invers”, a spus cântăreața Lidia Buble în platoul emisiunii X-tra Night Show.

