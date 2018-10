Ligia mai vrea un copil. Artista a devenit mamă în urmă cu jumătate de an

În urmă cu doar câteva luni, Ligia a născut un băiețel perfect sănătos. La scurt timp, aceasta a urcat pe scenă, fiind o persoană extrem de activă.

„Bunica mea ne ajută, sora, mama, care cum poate. Ţi-e teamă să-ţi laşi copilul cu un străin, nu avem bonă. Vrem să îl lăsăm pe copil să decidă când vrea să apară. Nu ne lăudăm prea tare, îmi vine şi mie să pun multe poze. Încă un bebe ne lipseşte. Vrem să mai aşteptăm un an. Oricât de greu este nu se compară nimic cu satisfacţia aia. Dacă e ceva clădit bine, cu privire la carieră, nu ai ce să pierzi. La cinci zile după ce am născut am urcat pe scenă”, a spus Ligia la „Star Matinal de Weekend” de la Antena Stars.

