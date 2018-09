În proba eliminatorie Lili Sandu a concurat împotriva Cristinei Nedelcu. În cele din urmă, fosta gimnastă a pierdut o singură viață, în timp ce actrița, care a acuzat probleme medicale la umăr, a pierdut de cinci ori cursa.

În momentul despărțirii, Cristina Nedelcu a mărturisit că nu a putut da totul împotriva colegei sale de echipă. „Parcă nu am putut să fiu eu 100%, să trag pe traseu. Este mai greu decât mi-aș fi putut imagina”, a spus gimnasta luându-și rămas bun de la Lili Sandu.

„În general mă pricep cu vorbele, acum, însă, sunt extrem de emoționată. Pentru mine Exatlon a fost o provocare extraordinară. Mi-am dorit să-mi depășesc limitele cum nu am făcut niciodată. Plec cu capul sus și cu inima împăcată. Mă simt onorată să fi făcut parte din această echipă. Am fost inspirată de colegii mei, adevărați campioni.

Întotdeauna îmi voi aduce aminte de primul punct. Am venit cu gândul să înscriu un singur punct, dar până la urmă au fost șase. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni, dar mă bucur că am avut curaj să încerc”, a fost mesajul cu care Lili Sandu s-a despărțit de colegii ei de echipă.

Aceasta este a doua oară când Lili sandu intră la proba eliminatorie. Prima dată ea a cștigat în fața fostei gimnaste Silvia Stroescu, care a fost primul concurent eliminat din sezonul acesta.

Citește și: Carmen Rădulescu spune adevărul despre invidia din lumea muzicii: „Prietenia, în meseria asta, e o poveste cu… a fost odată”