Cântăreața Camila Cabello a avut cele mai multe nominalizări, reușind să obțină premiile pentru Best Song, Best Video, Best US Act și Best Artist.

„Știu cum e să fii fanul cuiva. Îmi aduc aminte cum la 14 ani mă uitam la show-urile acestea cu premii, așteptând ca artistul meu preferat să urce pe scenă. Știu cât de specială este acea legătură dintre un fan și artistul preferat și știu cât de specială este legătura pe care o am cu fanii mei”, a declarat Camila Cabello, în discursul de mulțumire susținut după câștigarea primului trofeu din cele patru, citată de Infomusic.ro.

Camila Cabello și-a început cariera solo în 2016, făcând parte din trupa Fifth Harmony. Și-a lansat albumul de debut anul acesta, pe cont propriu, iar materialul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200. Pe acest disc se regăsește hitul „Havana”, distins la EMA cu Best Video și Best Song.

Gala MTV EMA a fost prezentată de Hailee Steinfeld, actrița cunoscută pentru rolurile din 'True Grit', 'Pitch Perfect 2' și 'Pitch Perfect 3'. Oana Tache, reporterița cunoscută de la MTV România și Pro TV, a reprezentat România la celebrele premii muzicale MTV EMA 2018, la Bilbao.

Oana Tache s-a căsătorit anul acesta, în luna august, cu alesul inimii sale, Filip Onescu.

Înainte de a afla lista completă a câștigătorilor, nu rata cele mai sexy ținute la MTV EMA 2018!

Lista câștigătorilor galei premiilor MTV EMA 2018:

BEST ARTIST

Ariana Grande

Camila Cabello – Câștigătoare

Drake

Dua Lipa

Post Malone

BEST VIDEO

Ariana Grande — „no tears left to cry”

Camila Cabello — „Havana” ft. Young Thug – Câștigătoare

Childish Gambino – „This Is America”

Lil Dicky — „Freaky Friday” ft. Chris Brown

The Carters — „APES**T”

BEST SONG

Ariana Grande — „no tears left to cry”

Bebe Rexha — „Meant To Be” ft. Florida Georgia Line

Camila Cabello — „Havana” ft. Young Thug – Câștigătoare

Drake — „God’s Plan”

Post Malone — „rockstar” ft. 21 Savage

BEST POP

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa – Câștigătoare

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

BEST NEW

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B – Câștigătoare

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

BEST GROUP

BTS – Câștigător

5 Seconds of Summer

PRETTYMUCH

BEST LOOK

Nicki Minaj – Câștigătoare

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Post Malone

BEST HIP HOP

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj – Câștigătoare

Travis Scott

BEST LIVE

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes – Câștigător

The Carters

BEST ROCK

5 Seconds Of Summer – Câștigător

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2

BEST ALTERNATIVE

Fall Out Boy

Panic! At The Disco – Câștigător

The 1975

Thirty Seconds To Mars

twenty one pilots

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello – Câștigător

Martin Garrix

The Chainsmokers

BIGGEST FANS

BTS – Câștigător

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST WORLD STAGE

Clean Bandit — MTV Crashes Plymouth, UK 2017

Charli XCX — MTV Crashes Plymouth, UK 2017

David Guetta — Trafalgar Square, UK 2017

Jason Derulo — Isle of MTV Malta 2018

Post Malone — Wireless Festival, UK 2018

Migos — Wireless Festival, UK 2018

J Cole — Wireless Festival, UK 2018

Nick Jonas — MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Alessia Cara — MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018 – Câștigător

BEST PUSH

PRETTYMUCH (October 2017)

Why Don’t We (November 2017 )

Grace VanderWaal (December 2017) – Câștigător

Bishop Briggs (January 2018)

Superorganism (February 2018)

Jessie Reyez (March 2018)

Hayley Kiyoko (April 2018)

Lil Xan (May 2018)

Sigrid (June 2018)

Chloe x Halle (July 2018)

Bazzi (August 2018)

Jorja Smith (September 2018)

BEST U.S. ACT (BEST LOCAL ACT)

Ariana Grande

Camila Cabello – Câștigătoare

Cardi B

Imagine Dragons

Post Malone

FOTO – Hepta

Citește și… VIDEOREPORTAJ/ Campania Libertatea „Centenar Solidar” a început. Opt copii, o cameră, nici o jucărie, dar multe visuri