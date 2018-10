Cunoscută pentru mai ales pentru rolurile din filmele Lord of The Rings, Armageddon, The Strangers și Incredibilul Hulk, fotografiile cu Liv în lenjerie intimă au uimit pe toată lumea, potrivit dailymail.co.uk.

Actrița a arătat că poate să fie sexy și fără vulgaritate. În câteva fotografii evocatoare, Liv a recreat atmosfera de cabaret din anul 1920, purtând un corset cu prin și ciorapi negri.

Liv este bucuroasă să facă parte din echipa Triumph, un brand înființat în 1886 în Germania. Actrița care are trei copii și un program extrem de încărcat își face timp să se antreneze cu un antrenor personal pentru a-și menține aspectul fizic impecabil.

Foto Northfoto

