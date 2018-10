Cine este Alin Panc

Actorul Alin Panc este originar din oraşul Hunedoara. S-a născut la 14 iunie 1973.

În copilărie îşi dorea să devină poliţist sau pilot de avioane.

A absolvit Liceul Teoretic din Zalău, judeţul Sălaj.

În clasa a 10-a s-a hotărât să devină actor şi s-a înscris la Academia de Teatru şi Film Bucureşti. A absolvit în 1996, la clasa profesorului Alexandru Repan.

A jucat în specacole de la Teatrul Nottara –Thomas Bechet, rolul lui Thomas, Allimprovizo, rolul lui Leilo; la Teatrul Kabuki – Kangincino, rolul lui Yun Yo; la Teatrul Bulandra –Last News, rolul lui Adi.

Debutul în cinematografie a avut loc în 1993, cu producţia Franţa – Ungaria Kira Kiralina. A mai jucat în filme ca: Caesar (Germania), Batavias Sinking (Germania), The Last Railway Station (Italia- România), You Never Walk Alone (Franţa), Ellite (SUA), Callas Forever (Italia), The 40 Years War (Germania), Vlad (SUA), Bufallo‘s Head, Sex Traffic, Azucena, Cave, 7 Seconds, Natasha, Un acoperiş deasupra capului, Tinereţe fără tinereţe, Legenda nibelungilor, etc.

La televiziune a debutat în 2005, cu rolul lui Mihai din telenovela Lacrimi de iubire. În 2006 apărea în rolul lui Feri Varga din Daria, iubirea mea, în 2007 în Inima de ţigan (Mircea). A mai jucat în Îngeraşii, în 2008, rolul lui Justin Aliman, în serialul britanic Ecaterina cea Mare (2005).

Este membru fondator al Companiei Independente Teatrul Inexistent. În anul 2008 a participat la emisiunea concurs ProFM DANCE Official Party Car!.

A dublat vocea personajului Louie din filmul american de desene animate Viaţă cu Louie.

La Radio România Cultural a jucat în spectacole de teatru-document realizate în cadrul proiectului Biografii, memorii, că cele dedicate părintelui Arsenie Boca: Sfântul şi omul cavernelor, Primii paşi pe Cărarea Împărăţiei, Botezul lacrimilo