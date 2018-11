Liviu Dragnea a zis că Tel Drum nu i-a plătit lucrările, dar și amintit brusc de vila faraonică de la Mamaia: ”În 1900 iarna, am vândut-o”

Liviu Dragnea a recunoscut până la urmă că vila de la Mamaia, care apare în dezvăluirile Rise Project, i-a aparținut, dar a vândut-o. Dragnea a fost extrem de evaziv cu privire la intervalele de timp, răspunzând în doi peri la întrebările jurnaliștilor.

„Tel Drum sau nicio altă companie nu mi-a plătit ce s-a realizat în casa mea. Nu am niciun majordom. Ce releveu? Am înţeles că acolo e vorba de schiţa unei clădiri foarte mari. Nu am aşa ceva' a declarat Liviu Dragnea, imediat ce informațiile au devenit publice.

Rise Project a arătat, pe baza informațiilor din valiza primită de la un localnic din Teleorman- așa cum precizau jurnaliștii- că Tel Drum a plătit sume importante de bani pentru bucătăria de vară de la reședința lui Liviu Dragnea din Alexandria și pentru lucrări la „o misterioasă vilă din Mamaia'. Potrivit Rise Project, acolo era „un proiect faraonic', de o vilă cu cinci nivele și 1.015 metri pătrați.

Contabila Tel Drum, Nicoleta Pene, a păstrat facturile, devizele de plată și alte documente legate de negocierile cu firmele de amenajare interioară, relatează Digi24.

„Până pe 4 septembrie 2010, de exemplu, nota că dintr-un avans de 200.000 de lei, a cheltuit 163.850 pe termoizolare terase, casa liftului, niște finisaje la etajul 4, fațadă, instalație electrică și balustrade metalice. Pentru geamuri de la balustrade și rulourile exterioare, o companie de profil din Constanța (Ghereon Plast) a cerut alți 8976 euro. Oferta a venit pe 21 ianuarie 2011 pe mailul de serviciu de la Consiliul Județean Teleorman al lui Gabriel Davidenco, arhitect-șef al județului timp de 15 ani, decedat în 2016. Dau clasă 460 mp de marmură, diferite sortimente, și 300 mp de granit pentru terase. În total, 41.600 de euro – fără manoperă, și încă 11.000 de euro pentru barele de inox din jur. Printre documentele ascunse de Nicolete Pene, am găsit oferte de marmură și o factură proformă din martie 2010, de aproape 16.000 de euro, pentru 200 mp de parchet Merbau, masiv și stratificat. Plătite de Tel Drum', se arată în datele publicate de Rise Project.

Dragnea și-a schimbat discursul, joi, într-o conferință desfășurată la Parlament. El a fost întrebat despre chiriile sau 'alte foloase' încasate de pe urma construcției din Mamaia

„Nu am încasat nicio chirie', a răspuns Dragnea.

„Nu știu. Știu că acolo începusem cam prin 1900 toamna o construcție, o construcție pe care, în 1900 iarna, am vândut-o. Ce s-a întâmplat după aia nu mai știu', a precizat Liviu Dragnea, refuzând să dea mai multe detalii. „Citiți mai multe penibilități din valiză și vă luați informațiile de acolo', a continuat, acid, Dragnea.