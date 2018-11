Mai puține ore la școală pentru elevi! Cât ar urma să învețe școlarii, potrivit unui proiect al fostului ministru Liviu Pop

Concret, proiectul de lege prevede o medie de 20 de ore pe săptămână pentru elevii din clasa pregătitoare până la clasa a IV-a.

Spre comparație, în prezent elevii învață 19-20 de ore pe săptămână la clasa pregătitoare (au maximum un opțional), minimum 20 – maximum 21 de ore la clasele I, a II-a și a III-a, iar în ultima clasă de învățământ primar, elevii au minim 21 de ore și maximum 22 de ore la clasa a IV-a.

La gimnaziu, proiectul de lege inițiat de Liviu Pop prevede cele mai drastice tăieri. Proiectul introduce termenul de medie' de 25 de ore pe săptămână pentru gimnaziu.

În prezent, elevii de clasa a V-a au 26-28 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VI-a au 28-30 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VII-a au 31-33 de ore, iar clasa a VIII-a are 31-34 ore pe săptămână.

Întrebat de Edupedu.ro dacă s-a consultat cu un expert în curriculum, înainte să scrie proiectul, Liviu Pop a răspuns: „Da, cu toți. E irelevant cine. Nu vi-i pot spune, pentru că nu am acordul lor'.

Fără ca și conținuturile pe care copiii le învață să fie modificate, Pop propune tăierea a 2 ore pe săptămână în clasele pregătitoare-clasa a IV-a și eliminarea a până la 9 ore pe săptămână în gimnaziu. Printre semnatarii proiectului se numără și Ecaterina Andronescu, astăzi ministru al Educației pentru a patra oară.

Totuși, Liviu Pop este contrazis de Guvernul Dăncilă, care în avizul de susținere a proiectului său vine cu următoarea observație:

„Nu putem să introducem un articol de genul acesta (să spună din ce an școlar se aplică tăierile orelor, așa cum îi cere Guvernul în aviz – N.Red.). Lăsăm la latitudinea Ministerului Educației și al Guvernului să stabilească acest lucru”, a explicat Pop.

„În plus, precizăm că inițiativa legislativă este lipsită de referiri cu privire la momentul de aplicare (an școlar), acestea fiind necesare ținând cont că planurile-cadru au în vedere realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului care finalizează ciclul primar, respectiv finalitățile învățământului gimnazial, profil determinat de domeniile de competențe-cheie specificate în legea organică”.

Întrebat cum vor putea învăța elevii și preda profesorii aceeași materie, într-un număr de ore mai mic, Pop a răspuns: „Simplu… introducând exact ceea ce încercăm să facem de ani buni, o predare transdisciplinară”.

În ce privește examenul pe care ar trebui să îl susțină la finalul gimnaziului elevii care acum sunt clasa a VI-a, și pentru care legea neschimbată prevede examene noi, Pop susține că ar trebui amânată susținerea noului tip de examen, „pentru că nu am format profesorii să predea transdisciplinar”.

„Noi ne-am limitat la numărul de ore, nu la ce este în interiorul disciplinelor. Pentru a evita supraaglomerarea elevilor am venit cu această medie. S-ar putea ca la clasa a V-a sa fie numai 20 de ore și la clasa a VIII-a 40 de ore. E decizia experților ce vor decide, tocmai de aceea am dat medie”, a declarat fostul ministru Liviu Pop, care a precizat că nu are în vedere și modificarea programelor școlare.