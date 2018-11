Tatăl a șase copii spune că timp de trei ani apartamentului lui a fost infestat de insectele parazite. Bărbatul spune că asociația de proprietari este de vină pentru situația aceasta după ce dezinsecția locuinței nu a fost făcută în mod corespunzător.

El spune că a fost supus unui stres extrem și că a fost anxios că ar putea lua boala Lyme care este transmisă omului prin înțepătura unor căpușe, potrivit mirror.co.uk.

Descriind coșmarul prin care a trecut, Nigel spune: „M-am mutat aici acum aproape patru ani. Timp de 12 luni am avut pe corp ciupituri ciudate, iar oamenii spuneau că este posibil să am în casă păianjeni. Dar nu am luat în seamă acest lucru atunci.

Treptat lucrurile au devenit mai rele și mă trezeam cu ciupituri care mă mâncau pe față. Astfel am descoperit un cuib de purici. Asociația de proprietari au spus că a dat cu fum, dar nu a făcut-o bine pentru că puricii au revenit. Asta a fost acum doi ani și de atunci sufăr”.

În cele din urmă bărbatului i s-a oferit o altă casă, dar el trebuie să se mute fără să-și ia nimic cu el pentru că toate lucrurile lui au fost contaminate.

Războiul Compact a ajuns la final! Paul Ciuci a pierdut numele trupei în favoarea foștilor colegi