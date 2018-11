Răzvan Măgureanu a fost crescut de mama sa, prima soție a lui Constantin Măgureanu, cu care s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani.

„Povestea este a mea, copilul fără tata sunt eu deși nu mai sunt de mult copil acum am 28 de ani și sunt tătic… amintirile sunt încă vii și durerea încă mai există deși de mult încerc să mă mint că am trecut peste… Am suferit tare mult . Știi că erau nopți întregi în care adormeam cu gândul la tine plângând și cea mai mare durere a mea a fost că nu am putut să îmi amintesc chipul tău, dar e de înțeles. Aceasta nu este o scrisoare în care îmi exprim amărăciunea și mai degrabă… îți mulțumesc că nu ai rămas lângă mine.

Vreau să arunci cu ceva în tine și să îți spui că mi-ai distrus viața dar, sincer, chiar nu este cazul. Am crescut fără tatăl biologic și acesta a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Am avut o grămadă de persoane care te-au înlocuit… mama mea, bunicii mei, unchii mei. De tine chiar nu am avut nevoie. Cel mai important, sunt mândru de mine. Sunt mândru că am terminat liceul și am absolvit facultatea fără tine. Sunt mandru că, în sfârșit, am reușit să realizez că nu am nevoie de un tată biologic. Sângele nu simbolizează întotdeauna familie și uneori apa chiar este mai groasă.”, a scris Răzvan Măgureanu, pe Facebook.

