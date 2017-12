Lovitură fantastică a Simonei Halep: i-a bătut cu mingea de tenis la fundul gol direct din serviciu!/ VIDEO

Lovitură fantastică a Simonei Halep: i-a bătut cu mingea de tenis le fundul gol pe antrenorii care reprezentau sparring-ul ei la turneul demonstrativ din Thailanda.

Simona Halep, 26 de ani, 1 WTA, a câștigat turneul de la Hua Hin, dar s-a și distrat pe cinste, reușind o lovitură fantastică la unul dintre antrenamentele de la True Arena: i-a bătut cu mingea de tenis la fundul gol pe cei cu care făcea sparring direct din serviciu! Băieții au pierdut și și-au primit pedeapsa, Simona luându-i la ţintă!



Altfel, Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a acordat un interviu cotidianului thailandez “The Nation” în care a vorbit despre noul sezon al elevei sale:

”Pregătirea a durat 5 săptămâni şi s-a desfăşurat în Bucureşti. Diferit faţă de anul trecut, când am lucrat în Australia, ca să fie obişnuită cu căldura şi condiţiile din Australia. Dar acum Simona a dorit să stea acasă, aproape de familie. S-a pregătit cu Andrei Pavel în primele două săptămâni, iar apoi m-am alăturat şi eu lor”;

”Simona are acum are 26 de ani, fiecare an îţi aduce un progres suplimentar, o experienţă şi o forţă mai mare, baza este mai solidă. Cred că de când lucrez cu ea, acesta este anul în care porneşte cu cea mai bună pregătire. Faţă de anii trecuţi, când fie a suferit în urma unui virus, fie a avut probleme la genunchi, acum este 100% sănătoasă, ţinem pumnii să rămână aşa, este gata să pornească în circuit”;

”Roland Garros-ul se joacă pe suprafaţa ei preferată, dar are şanse şi la celelalte 3 turnee, joacă bine pe iarbă, evoluează foarte bine şi pe hard. Dar la turneele majore trebuie să ai şi puţin noroc cu tabloul, să fii sănătos timp de două săptămâni. Eu cred că Simona poate câştiga oricare dintre turneele de Mare Şlem, dar la French Open este favorită”.

Halep a acordat un interviu și pentru Antena 1.