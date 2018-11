Paolo Terenzi jonglează atât cu esențe, cât și cu lumânări parfumate. În cadrul workshop-ului susținut în Capitală, Libertatea a asistat la replicarea procesului de fabricare a produselor din ceara.

„Inspirația a fost focul din șemineu. Mi-a plăcut să introduc focul în creațiile mele, să surprind parfumul focului. Așa că împreună cu sora mea, Tiziana, am vrut să creăm ceva special, să reproducem sunetul focului în șemineu. Folosesc aceleași ingrediente naturale și pentru lumânări și pentru parfumuri. Nu fac diferențe”, a declarat, pentru Libertatea, Paolo Terenzi.

Așa că am pătruns în bucătăria' parfumierului specializat și în lumânări parfumate. Italianul a tăiat cu atenție ceara specială, patentată în compania sa, apoi a urmat procesul de topire într-un vas încins pe plită, mestecând precum într-o mâncare. Etapa a doua a fost stabilirea cantității de parfum optime pentru a trece prin topire.

„Această ceară are o proprietate specială: închide în structura ei parfumul la nivel molecular. Din acest motiv, o lumânare parfumată neaprinsă nu miroase, pentru că parfumul este închis în molecula de ceară. Când aprinzi lumânarea se schimbă polarizarea celulelor din structură și se eliberează parfumul. Când pui parfum lichid care e solubil în apă în ceara care este solubilă în grăsimi se atinge o limită fizică , este ca zahărul în cafea, nu poți adăuga mai mult de 5 – 6 la sută în funcție de greutatea specifică a ingredientelor.

Cu alte cuvinte, lumânarea nu poate avea o concentrație de parfum mai mare de 5-6 la sută. Prin tehnologia noastra de combinare a parfumului solid cu ceara specială se atinge o concentrație de parfum de până la 30 la sută”, a subliniat el. În plus, datorită ingredientelor din compoziție, acestea nu poluează aerul din cameră. După terminarea lumânării, recipientul poate fi folosit ca pahar de whisky.

Fitilul clasic din bumbac, înlocuit cu o bucată de lemn

Pasionații de lumânări parfumate vor descoperi pe lângă mirosuri fabuloase și zgomotul liniștitor produs de lumânare în timp ce arde. „Folosesc 2 feluri speciale de fitil de lemn, ambele din Toscana. Unul e gândit să facă flacăra sub formă de arc, în loc de un punct, așa cum se întâmplă la fitilurile normale din bumbac, și a doua este să facă sunetul ca un lemn care arde, lumânarea învață să vorbească limba focului. Va trosni ca lemnul din foc”, a dezvăluit el ultimele inovații.

Procesul de topire a continuat până la o temperatură de peste 70 de grade, socotită potrivită, astfel încât lichidul obținut să fie turnat în pahar. A urmat un timp de așteptare, timpul jucând un rol prețios în fabricarea manuală a lumânărilor. Adăugarea bucății de lemn pe post de fitil a avut loc într-un moment anume. Mai exact, temperatura din pahar trebuia să coboare până la puțin peste 50 de grade, iar ceara parfumată să înceapă procesul de solidificare. Regula este ca lumânările să fie lăsate la maturat' timp de o săptămână înainte de a fi aprinse.

Cântă doar pentru prieteni și scrie poezii

Paolo Terenzi este artist complex, are ca hobby-uri muzica și poezia, are diplomă în drept și filosofie, dar și studii în chimie și fizică. „Cânt la chitară. O fac când am timp, nu mai este meseria mea, dar în trecut am fost muzician profesionist. M-am lăsat pentru că aveam o tehnică bună, dar nu aveam talent ca să fiu extraordinar și nu mi-a plăcut să nu fiu cel mai bun. Încă mai cânt, dar numai pentru prieteni și familie. Scriu poezii, ieri am făcut una, vorbesc despre dragoste și diferitele perioade ale dragostei”, a declarat, pentru Libertatea, Paolo Terenzi.

