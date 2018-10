În cadrul Festivalului de Film de la Roma, Mădălina Ghenea a avut o apariție răvășitoare pe covorul roșu.

Românca a purtat o rochie lungă, argintie, cu spatele gol, pe care a accesorizat-o cu sandale argintii, o brăţară şi o curea în aceeaşi nuanţă, notează Adevărul.

Mădălina Ghenea a fost prezentă în mai multe zile ale festivalului desfășurat în perioada 19-28 octombrie și a a avut mai multe apariții apreciate de public.

Cu ocazia premierei noului film în care joacă, „All you ever wished for, Mădălina Ghenea a optat pentru o rochie lungă, cu o crăpătură generoasă, accesorizată cu paiete.

„Datorez totul Italiei. Aici s-a lansat primul film în care am jucat, e un loc special, a spus Mădălina.

„All you ever wished for este noul film în care apare Mădălina Ghenea. Pelicula este o coproducţie italiano-americană, în regia lui Barry Morrow, câştigător al premiului Oscar pentru „Rain Man.

Noul film va avea premiera în 2019.

În cadrul festivalului, regizorul şi scenaristul american Martin Scorsese, în vârstă de 75 de ani, va primi un premiu pentru întreaga carieră.

Românca nu a ratat ocazia de a se fotografia cu celebrul regizor, la o petrecere organizată în cinstea acestuia.