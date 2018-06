Cum să ai mai mult spațiu. Trucuri pentru a optimiza interiorul casei

Achiziționează-ți mobilier transformabil și multifuncțional. Este un lucru de bază dacă vrei să optimizezi spațiul existent. Mobilele transformabile fac dintr-o cameră un adevărat apartament. Există canapele care se fac pat, paturi care se rabatează pe perete, măsuțe care devin scaune sau birouri etc. Chiar dacă sunt mai scumpe, multifuncționalitatea lor va justifica investiția. Există magazine și site-uri specializate unde vei găsi astfel de produse: pat-dulap cu birou, fotoliu-măsuță etc.

Ocupă bine spațiul. Dacă este foarte îngustă camera în care locuiești, trebuie să exploatezi la maximum spațiul. Utilizează nișele și unghiurile. Există etajere cu unghiuri care sunt foarte practice. Sub masă există spațiu, poți ține taburete dedesubt. Sub pat vei putea introduce sertare, cutii sau coșuri. Dacă plafonul este înalt poți optimiza o parte din spațiu. Dacă ai scară, ocupă spațiul de sub scări, unde poți încropi o bibliotecă sau niște rafturi. Spațiul central al camerei trebuie lăsat liber.

Mobilier ușor. Dacă este mică încăperea, e preferabil să achiziționezi un mobilier ușor, care se poate muta dintr-un loc în altul fără să deranjeze vizual. Anumite persoane găsesc comodă utilizarea obiectelor (masă, scaun, pat, dulap, comodă, bibliotecă, etajere) care sunt din răchită sau ratan. Alege de preferință culori deschise.

Mobilier transparent. O altă opțiune interesantă pentru a câștiga spațiu vizual este și achiziționarea unui mobilier din plexiglas transparent sau din sticlă (măsuțe). Fiindcă materialele transparente permit trecerea luminii și conferă camerei mai multă lumină și senzația de spațiu.

Iluminarea casei. Este foarte importantă fiindcă poate modifica optic spațiul dintr-o cameră mică sau un studio. O lumină intensă va mări întotdeauna o cameră mică. Anumite surse de lumină plasate pe perete, pe tavan sau pe podea, deasupra unei biblioteci sau între etajere, dau rezultate excelente în câștigarea spațiului vizual.

Fotografii uriașe. Un efect optic deosebit conferă și lipirea pe un perete a unei fotografii imense care reprezintă un peisaj deosebit. Chiar dacă este un truc mai vechi, poate demodat, funcționează în spațiile foarte mici.

Ferestre. Cele tip ghilotină sau culisante evită pierderea spațiului când se deschid. Și decorarea lor este importantă. De exemplu, dacă pui perdele până la jumătatea ferestrelor vei crea impresia că sunt mai mari.

Ușile. Cele culisante tip oblon sau acordeon te ajută să câștigi spațiu în studioul tău sau într-un apartament mic. Te va ajuta și să te deplasezi mai ușor prin studio.

Plante de interior. Înainte de a le achiziționa, informează-te astfel încât să le alegi pe cele cu virtuți purificatoare care sunt foarte utile într-un spațiu îngust. Încă un truc- le poți atârna de tavan ca să câștigi spațiu.

Iluzii optice. Poți mări spațiul și prin efecte optice. O oglindă bine pusă dă impresia unei camere mai mari. Pune două oglinzi una în fața celeilalte și astfel se vor reflecta continuu. Alege cu grijă culorile pereților: cele deschise valorizează lumina și dau senzația de spațiu. Dacă tavanul este jos, utilizează dungi verticale (parchet, decorațiuni în lemn, hârtii vopsite), care dau senzația de alungire a spațiului.