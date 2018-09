Extrem de discretă în ce privește viața amoroasă, Majda Aboulumosha a povestit destul de târziu de relația pe care o are cu omul de afaceri Mihai Ștefan, bărbatul cu care Laurette are o fetiță, însă niciodată nu s-a ferit să se afișeze la brațul lui. La un an de când formează un cuplu, cei doi au intrat în atenția grupului de prieteni, care-i întreabă când vor să facă pasul cel mare, iar asta tot mai des, de când Majda a prins buchetul de mireasă de la nunta Dianei Dumitrescu. „Să știi că ea (n.r. – Diana Dumitrescu), de fapt și de drept, nu a vrut, inițial, să urmeze tradițiile, dar totul a fost foarte relaxant și natural și a venit de la sine. Eu, de fapt, nici nu am vrut să mă duc să prind buchetul, eram la masă și Mihai mi-a spus să mă duc și eu în grupul femeilor nemăritate. M-am bucurat că am prins buchetul la nunta cele mai bune prietene. Una dintre cele mai bune, ca să nu se supere Doinița (n.r. – Doinița Oancea). Și chiar a fost foarte emoționant, am să rămân cu această amintire toată viața, iar voalul este la loc de cinste, este pus într-o cutie specială„, ne-a povestit vedeta TV.

Majda Aboulumosha a prins buchetul la nunta Dianei Dumitrescu, dar nu vrea să îmbrace rochia de mireasă

Așa cum era de așteptat, imediat după ce s-a întors la iubitul ei cu voalul pe cap, prietenii comuni i-au spus lui Mihai, mai în glumă, mai în serios, să facă cererea. „Toți au tăbărât pe Mihai, pentru că era grupul băieților, grupul fetelor și tot erau glume, iar Mihai le spunea să-i dea careva inel, că nu are inel. Oricum, noi avem o relație, nu stăm în acel act neapărat. Dacă e să se întâmple, se va întâmpla. Niciodată nu am tras să bifez să fiu mireasă. Relația pe care o trăiesc în momentul de față este una foarte frumoasă. Am ținut să fie un pic mai departe de ochii telespectatorilor, dar niciodată nu m-am ferit să arăt că țin de mână un om pe care eu îl iubesc. Încurajez oamenii să se ghideze întotdeauna după iubire și să încurajeze dragostea”, ne-a povestit amuzată Majda, completând însă că nu este important pentru ea să semneze un act, ci liniștea sufletească pe care o are alături de bărbatul iubit: „Întotdeauna m-am mulțumit cu ceea ce am și chiar și în momentul în care, să zicem, că ceilalți considerau că mie îmi lipsesc anumite lucruri, eu mă mulțumeam cu ceea ce aveam. În primul rând o am pe fetița mea, pentru care am o dragoste enormă și asta mă împlinește întotdeauna. Nu tânjesc după lucruri extraordinar de scumpe, lucrurile materiale nu m-au mulțumit niciodată pe deplin, ci liniștea pe care eu o am acasă. Asta mă mulțumește și o am”.

Majda, fostă actriță de telenovele („Regina', Iubire și onoare”) și concurentă la „Ferma vedetelor”, este acum prezentatoare la Antena Stars. A fost măritată cu rapperul J. Yolo, de care a divorțat la notar acum doi ani, și are o fetiță de aproape 6 ani. Actualul ei iubit, Ștefan, a fost în trecut iubitul lui Laurette.

VIDEO: Cosmin Nistor