Mantra săptămânii în funcție de zodia ta. Afirmații pozitive necesare, în funcție de zodie

Mantra saptamanii. Saptamana 2 – 8 aprilie 2018 este prima saptamana dintr-o luna care se anunta drept una din cele mai intense ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu “baietii rai” al zodiacului, Saturn si Pluto.

Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care chiar ai nevoie.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii iti este: Ma iert pentru orice greseala.

Mesajul: Vina niciodata nu face pe cineva sa se simta mai bine si nici nu schimba o situatie. Incetez acum sa ma mai simt vinovat. Ma eliberez din acea inchisoare.

Daca acest mesaj a ajuns la tine, inseamna ca sufletul tau il cere pentru ca tu sa constientizezi cat de important iti este sa te eliberezi. Da drumul la povara a ce crede mintea ta ca a fost gresit la tine, la alt om sau la o situatie. Chiar esti convins ca lucrurile trebuiau sa fie altfel? Chiar nu poti gasi un beneficiu din faptul ca s-a intamplat asa cum s-a intamplat totul? Inchide ochii, deschide inima, respira, du-te intr-un spatiu sacru in inima ta, ia doua scaune si pune-le fata in fata si invita celalalt suflet, al persoanei pe care trebuie sa o eliberezi din chinga neiertarii tale. Daca ierti persoana, de fapt te ierti pe tine insuti.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii iti este: Ma inalt deasupra tuturor limitarilor.

Mesajul: De fiecare data cand intalnesc o problema dificila in viata mea, imi folosesc experienta ca sa invat si sa fac progrese.

Se spune ca noi ne atragem atat bucuriile cat si problemele dar si ca nimeni nu iese la fel din nicio provocare pe care o traieste. Indiferent daca crezi ca stii sa te descurci sau nu cu o problema ce iti vine acum in minte din viata ta, sa stii ca de fapt chiar poti. Vei gasi oamenii potriviti, abilitatile noi pe care le vei invata, vei gasi in tine ambitia de a rezolva si a merge mai departe. Vei gasi in tine puterea de a fi deasupra obstacolelor. Si din experienta aceasta vei iesi o alta persoana ce nu ai fi putut fi in alta circumstanta.

