Deși învățătoarea care l-a agresat pe fiul Marei Bănică și care i-a jignit pe ceilalți copii din clasă a fost concediată, jurnalista susține că, din păcate, nu este un caz singular și ar trebui luate măsuri în fiecare caz în parte.

'A fost ceva absolut șocant pentru mine. Directoarea școlii a reacționat însă foarte ok, iar profesoara a fost trimisă acasă definitiv. Dima, fiul meu, a avut ulterior niște probleme după acea lovitură. Pentru că nu a fost lovit niciodată, nu a avut instinctul de a se feri și are un aparat dentar care i s-a rupt din cauza loviturii. A mușcat atunci cumva strâmb, de la palma aia, nu știu ce s-a întâmplat. Am văzut asta mai târziu, am fost la ortodont, a fost o întreagă poveste, a trebuit să i-l scoată. Eu sunt convinsă că învățătoarea nu știa că este fiul meu, cred că dacă ar fi știut nu l-ar fi lovit. Ceea ce este foarte greșit. Faptul că fiul meu a trecut prin asta a salvat cumva alți copii', povestește Mara Bănică în cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu', de la Antena Stars.

