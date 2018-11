„Maraton” de emoții cu The Motans .“Totul a pornit de la o idee simplă”

„Maraton este o piesă care s-a născut treptat, a crescut de la o stare la alta, de la o emoție la alta. Totul a pornit de la o idee simplă, care m-a inspirat și pe care am dezvoltat-o împreună cu prietenul și producătorul Vlad Lucan. Mă bucur foarte mult de rezultat și vreau să le mulțumesc colegilor și prietenilor mei, lui Vlad Lucan, cu care am produs această piesă, lui Bogdan Păun și lui Alexandru Mureșan cu care am filmat acest clip extraordinar și, desigur, fanilor The Motans, care-mi sunt mereu alături și lângă care mă simt ca-ntr-o familie', a declarat Denis.

Videoclipul piesei „Maraton' a fost regizat de Bogdan Păun, D.o.P Alexandru Mureșan, iar scenariul este semnat de Ali Said, Bogdan Păun, Alexandru Mureșan și Denis Roabeș. The Motans a început toamna cu piesa „Înainte să ne fi născut', care are deja peste 7 milioane de vizualizări pe YouTube.

Citește și

13.000 de euro pe lună costă Ionuț Cristache și invitații Pieleanu&co! Libertatea a intrat în posesia documentului privind plățile făcute de TVR anul acesta pentru emisiunea „România 9'