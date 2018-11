„Îmi pare foarte rău că domnul Neacşu a fost exclus din partid. Şi în CExN am spus, domnul Ţuţuianu a greşit cu ceva palpabil, la domnul Neacşu nu a fost nimic palpabil. Asta a fost părerea mea. Nu am înţeles de ce a fost exclus domnul Neacşu, de asta am votat împotrivă şi oricum aş fi votat împotriva oricărei excluderi', a spus el, la Palatul Parlamentului.

Referitor la cazul lui Adrian Ţuţuianu, Ciolacu a menţionat că greşeala a fost că „s-au dat acele înregistrări'.

Marcel Ciolacu mai spună că este supărat „cu aceste excluderi' şi că a vorbit cu parlamentarii PSD de Buzău care i-au spus că nu consideră că s-a procedat corect în acest caz.

Ciolacu a mărturisit că a fost prezent, recent, la o petrecere a şefului SIE, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.

„Nu s-a vorbit de politică. Nu s-a vorbit de valize. Suntem vechi prieteni, vechi colegi. Ne-am văzut ca la orice zi normală', a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă la acea întâlnire au participat atât fostul premier Mihai Tudose, cât şi parlamentari din Opoziţie, precum Alina Gorghiu, Marcel Ciolacu a refuzat să răspundă.

Comitetul Executiv al PSD a decis excluderea din partid a secretarului general Marian Neacșu și a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu.

