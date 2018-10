Apartamentul va fi scos la vânzare de asociația de locatari, iar Marcel Toader are termen de 30 de zile să plece Acesta n-a plătit întreținerea de aproximativ patru ani, iar suma datorată se ridică suma la 40.000 de euro, conform România tv.

„Am mai cerut intrarea în insolvenţă, pentru că şi statul are să-mi dea nişte bani. Nu mai există riscul să fie scos la licitaţie. Nu se poate vinde acum apartamentul. Mama m-a sfătuit să-l vând, dar, de fapt, să mă mut, ceea ce voi face în decursul anului ăstuia. Mă voi muta din apartamentul acela, există o limită.”, declara Marcel Toader în primăvara acestui an, potrivit Antena Stars.

Citește și

Actorul și solistul Marius Popa: «Renunț la religia ortodoxă, în semn de protest pentru urâțeniile pe care le face Biserica»