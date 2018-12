Marele premiu „Câştigă România!” a ajuns la o tânără cu o poveste de viață impresionantă

„M-a bucurat foarte mult prezența Magdalenei pentru că este tânără, are doar 27 de ani, iar bagajul ei de cunoștințe despre România este fabulous. Este prezența feminină pe care noi am dorit-o în competiție de mult timp, pentru că până în acest sezon doamnele au fost mai timide. Întâlnirea cu Magdalena a fost pentru noi toți o lecție de viață și chiar am rugat-o pe fetița mea să urmărească aceste ediții', a spus Virgil Ianțu.

Serioasă, tenace și bine pregătită, tânăra nevăzătoare din comuna Bilca a străbătut întreaga harta a României cu ajutorul unui șablon de plastic și a unui bagaj solid de cunoștințe de cultură generală. Modestă, Magdalena Iurescu spune că cea mai mare bucurie a ei este că a participat și îndeamnă doamnele să lase emoțiile deoparte și să vină la „Câștigă România!' pentru că „sunt la fel de importante ca și bărbații'.

„Când am venit aici, nu mă gândeam că voi câștiga și nici nu îmi propusesem asta. Cu cât ne propunem mai multe, avem emoții și nu ne putem concentra asupra întrebărilor. Este extraordinar să participi, dar mai ales să și câștigi o mașină… Nu este o competiție ușoară dacă nu ești bine pregătit și mă bucur de Marele Premiu', a spus Magdalena Iurescu. Absolventă a două facultăți din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare' din Suceava, ca șefă de promoție, Magdalena Iurescu are doctoratul în gramatica limbii române. Lipsa vederii nu a împiedicat-o să se bucure de viaţă, iubeşte să înoate și să meargă pe bicicletă. Pasionată de concursul difuzat de TVR 2, „Câștigă România!', Magdalena Iurescu a venit la preselecții la îndemnul mamei sale. Visul ei este să devină profesoară chiar la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Buzau, pe care l-a urmat.

