'Nu mai putem, am obosit. Ne-a bătut soarele în cap, ne-a ars, ne e cald, ne e somn, ne e foame. Nu am mâncat și nu am băut nimic de când ne-am trezit', a mărturisit Marga.

Mai mult decât atât, fără un acoperiș deasupra capului, fără certitudinea unei mese calde și doar cu un Euro pe zi la dispoziție, Marga și Iuliana Luciu sunt nevoite să se descurce și cu transportul, ținând cont de faptul că fiecare minut pierdut le-ar putea costa mult: 'Cu autostopul a fost tragic, pentru că nu am avut noroc. Ne ignora toată lumea. Noi ne așteptam ca fiind două fete tinere, drăguțe și vesele să ne ducă oricine…oriunde aveam nevoie. Dar nu a fost deloc așa. Erau foarte mulți oameni care doar se uitau la noi și nu ne băgau în seamă.', au mai declarat cele două.

Deși au venit 'pregătite psihic', nu se așteptau ca localnicii să fie atât de reticenți, motiv pentru care fetele au decis ca în următoarele probe să participe doar în costum de baie: 'Noi ne-am folosit de toate atuurile noastre și am făcut tot ce am putut ca să reușim să ajungem unde trebuie, când trebuie, cu ce trebuie.'

Filmările pentru cel de-al doilea sezon Asia Express, cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka și India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro și pentru a trăi experiența vieții lor. Fiecare pereche are la dispoziție un Euro pe zi și trebui să își găsească singuri mâncare, cazare și transport.

