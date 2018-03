Maria Buză a rămas fără serviciu. Actrița însăși ne-a făcut această mărturisire, tristă că, deși e dispusă să se implice în proiecte TV, duce lipsă de oferte.



Maria Buză, care și-a pierdut recent sora, s-a descurcat cu brio în toate show-urile TV din care a făcut parte, cum ar fi “Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. De ceva timp însă, celebra actriță și cântăreață a dispărut de pe micul ecran. Ea se mai poate lăuda doar cu apariții ca invitat, în diverse emisiuni. Și asta nu pentru că nu și-ar mai dori să fie implicată într-un nou proiect. Din contră. Ea ar vrea, dar duce lipsă de oferte.

Maria Buză a rămas fără serviciu: “Televiziunile se reorganizează. Ăștia bătrâni nu-și mai au rostul”



“Nu mă ia nimeni, sunt fără serviciu. Îmi e dor de televiziune. Îmi dă forță, energie, e lucrul pentru care eu m-am pregătit, locul unde mă simtă utilă, dar… E o perioadă în care televiziunile se reorganizează, se reinventează. Fiecare are alte planuri, unde ăștia bătrâni nu-și mai au rostul”, a mărturisit vedeta pentru Libertatea.

Făcând haz de necaz, actrița le-a transmis, producătorilor, să nu o caute timp de cinci ani, pentru că este foarte ocupată.

“Uite cum îmi sună telefonul… Alo, da, de unde sunteți? Aaa, aveți nevoie de femeie de serviciu, am înțeles”, a glumit aceasta, în stilu-i caracteristic.

În așteptarea unei noi oferte, Maria Buză are însă cu ce să-și umple timpul. Nu duce lipsă de spectacole, plus că obișnuiește să cânte cu soțul ei în localul pe care-l dețin. Tot acolo, în propriul restaurant, Maria are grijă ca toți clienții să se simtă bine, iar asta înseamnă că trece pe la mesele lor și îi amuză cu glumele ei.

Video: George Capoianu

Cauza morţii fostei balerine Israelei Vodovoz. Ce se arată în raportul medicilor legiști