Maria Buză are datorii mari. Actrița a spus adevărul despre situația ei financiară

„Omul care ar datorii, e un om bogat, pentru că nu poți să îți plătești datoriile, dacă nu ai bani. Am datorii, am datorii foarte mari, dar nu mă las. Nu mă gândesc la asta. Într-un astfel de domeniu, lucrurile nu sunt mereu așa cum te aștepți și cum ar trebui să fie, dar noi încercăm să facem față și să am lângă mine un colectiv care să aibă același scop. Sunt persoane care profită de o situație atunci când se văd cu banii în mână. Nu este bine să ai încredere în toți oamenii cu care lucrezi, s-a făcut selecția naturală și sunt cu cei mai potriviți oameni lângă mine și pot să spun că am cu cine să merg mai deparre. Este un domeniu alunecos, unde se lucrează cu banii. Eu și soțul meu, chiar dacă suntem împreună, suntem la srviciu, fiecare cu treaba lui. El e acolo la munca lui, eu aici, alături de oamenii de pe sală. De multe ori, atât cât suntem, facem minuni. E normal atunci când ieși într-o seară, la restaurant, să ai pretenții, pentru că oferta este foarte mare', a povestit, Maria Buză, la Antena Stars.

